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PFAS a Castelnuovo Scrivia: monitoraggio costante e interventi sulla qualità dell’acqua

DiRaimondo Bovone

Giu 18, 2026 , , , ,
Nuovi filtri in via De Gasperi a Castelnuovo Scirvia

Gestione Acqua S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, ha installato a febbraio 2 sistemi di filtrazione a carboni attivi a Castelnuovo Scrivia, in collaborazione con il Comune e in raccordo con gli enti competenti. L’intervento nasce dall’attività di monitoraggio che Gestione Acqua svolge in modo costante sui punti di captazione e sulla rete idrica dei territori serviti. Proprio grazie ai controlli effettuati dal proprio Laboratorio di Analisi, l’azienda ha rilevato la presenza di PFAS con valori superiori ai nuovi parametri normativi e si è attivata tempestivamente per individuare la soluzione più efficace, prima che gli stessi entrino in vigore.

I filtri sono stati installati presso i pozzi di via De Gasperi e vicolo Flavio Torti. Contestualmente sono state adottate ulteriori misure sulla rete, tra cui la dismissione del pozzo di Via XX Settembre e il rafforzamento dell’alimentazione tramite l’interconnessione acquedottistica. L’intervento conferma l’approccio preventivo di Gestione Acqua S.p.A. nella gestione della risorsa idrica: non solo controlli continui e azioni tecniche mirate, ma anche confronto con le istituzioni e gli enti di riferimento, tra cui ASL, ARPA e Regione Piemonte e tempestiva realizzazione degli interventi necessari a preservare la qualità dell’acqua distribuita all’utenza servita.
In questa direzione si inserisce anche il convegno “Acqua sicura e sfida PFAS: monitoraggio, gestione e soluzioni per il territorio”, promosso il 22 maggio presso il Parco dell’Acquedotto “Pagella e Bottazzi” di Novi Ligure. Un momento di approfondimento e confronto tra soggetti istituzionali, tecnici e gestori, pensato per condividere conoscenze, esperienze e possibili soluzioni a tutela dei cittadini.
Le verifiche successive all’avvio del trattamento hanno confermato l’efficacia dell’intervento, con un significativo abbattimento dei valori, portati sotto i limiti di legge. Gestione Acqua continuerà a monitorare la situazione a Castelnuovo Scrivia e, più in generale, a svolgere controlli costanti su tutte le reti ed infrastrutture di propria competenza, operando in coordinamento con i Comuni interessati e con gli enti competenti.

Impianto controllato in vicolo Torti a Castelnuovo Scrivia

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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