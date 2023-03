Ospedale Incontra: tornano gli appuntamenti online con i professionisti dell’Azienda Ospedaliera

Si partirà con i dottori Serao e Di Stasio in diretta su Facebook e YouTube

Prende il via domani, mercoledì 22 marzo, l’edizione 2023 di Ospedale Incontra, l’apprezzato format di incontri virtuali con i professionisti dell’AO di Alessandria.

Si comincia con gli urologi

Per questo primo appuntamento in diretta sui social dell’Ospedale ci saranno Armando Serao, Direttore di Urologia, e Andrea Di Stasio, Coordinatore della Prostate Cancer Unit, che risponderanno alle domande inviate alla mail [email protected], e, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso dell’incontro online.

A distanza di circa un anno dall’istituzione della Prostate Cancer Unit, ovvero un modello organizzativo per la gestione integrata dei pazienti affetti da cancro della prostata in tutti gli stadi di malattia, i 2 professionisti spiegheranno quali sono le attività svolte da questa realtà e presenteranno alcuni dati relativi al numero di pazienti trattati e di interventi eseguiti.

Sarà dunque l’occasione per ricordare come all’interno dell’Ospedale di Alessandria i pazienti affetti da tumore alla prostata vengano seguiti in maniera multidisciplinare al fine di garantire una presa in carico completa, dalla diagnosi al follow-up, e una cura personalizzata, riconosciuta anche dalla Fondazione ONDA con l’assegnazione del bollino azzurro.

Ospedale Incontra sarà in diretta sulla pagina Facebook @aoalessandria e il canale YouTube Ospedale Alessandria dalle 16,00 alle 16,45 circa di mercoledì 22 marzo.