Melchionni Cafè e Fanciot incontrano Solidal per la Ricerca con “Ci vuole una scienza”

Il cocktail analcolico con cui è possibile sostenere la ricerca

Dal 1° agosto il bar Melchionni Cafè e la pasticceria Fanciot ufficializzano il legame con Solidal per la Ricerca, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività di ricerca condotte dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, con sede all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria. Una nuova partnership solidale che dimostra ancora una volta la grande attenzione del tessuto sociale e commerciale verso lo sviluppo della sanità sul territorio.

L’iniziativa

All’interno del menù di Melchionni Cafè e di Fanciot è presente il cocktail analcolico “Ci vuole una scienza”: per ogni cocktail venduto Solidal per la Ricerca riceve 1 euro. Basta andare da Melchionni Cafè (via Chenna 18) e Fanciot ( via Ferrara 2) ad Alessandria e fare la propria parte.

Le parole

Spiega Fabio Perugini, proprietario di Melchionni Cafè e Fanciot: “Sostenere la ricerca scientifica e sanitaria, da chimico quale sono, significa garantire un futuro d’innovazione, di crescita e di benessere al territorio e al Paese, partendo dai giovani. Un’esigenza che in questo momento è più forte che mai. Una responsabilità che coinvolge ognuno di noi e che voglio trasmettere a tutti i miei collaboratori”.