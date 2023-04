Medici di famiglia: la Regione Piemonte ripartisce 6.8 milioni di euro per formarne 180 in più in 3 anni

Su proposta dell’assessore alla Sanità del Piemonte, questa mattina la Giunta regionale ha disposto il riparto di 6.798.000 euro per finanziare 180 borse aggiuntive di formazione in medicina generale (60 all’anno) per i trienni formativi 21-24, 22-25 e 23-26, prendendo atto che 2.226.000 euro sono in attesa del decreto di assegnazione del Ministero della Salute.

Il presidente e l’assessore alla Sanità hanno richiamato l’importanza di investire sulla formazione di nuovi medici da impegnare sul territorio, dove la rete assistenziale è in fase di deciso potenziamento.

I medici di medicina generale, nella prospettiva anche delle Case di comunità, svolgono un ruolo fondamentale per offrire la prima risposta alla domanda di cura dei cittadini, non ultimo filtrando e riducendo sensibilmente anche gli accessi impropri al Pronto Soccorso.

Sul piano operativo, le risorse facenti capo alla Missione 6 Salute del PNRR riguardante lo sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del Sistema sanitario, sono state assegnate all’Asl Città di Torino, individuata dalla Regione come Azienda capofila e soggetto attuatore esterno dei corsi.