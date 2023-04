Casale Monferrato: sabato 6 e domenica 7 maggio “In volo sulle terre dei nostri avi”, per 20 minuti

Il Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” grazie alla collaborazione dell’Aeroclub Casalese “Natale, Silvio e Italo Palli” di Casale Monferrato, in occasione di “Golosaria tra i castelli del Monferrato” 2023, propone un’esperienza particolare e suggestiva per godere del paesaggio monferrino da un inusuale ed imperdibile punto di vista: una ricognizione in volo sul Monferrato, che permetterà di osservare dall’alto i luoghi più significativi del territorio aleramico.

Il progetto

Il tema portante di Golosaria 2023 che celebra l’anno in corso “anno del turismo di ritorno”, rivolto a milioni di connazionali residenti all’estero, il progetto “In volo sulle terre dei nostri avi” vuol essere un modo diverso per scoprire il territorio monferrino, con uno sguardo dall’alto alla scoperta di una mappa emozionale..

I voli

Si svolgeranno sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 11 alle 17, e avranno la durata di 20 minuti, secondo normative EASA ed ENAC per i voli introduttivi.

Punto di ritrovo: Aeroclub Casalese, Strada Alessandria 4 – 15033 – Casale Monferrato (AL).

Ogni volo può portare 2 passeggeri e i minori dovranno essere accompagnati da un genitore.

Il costo di ogni singolo volo è previsto in € 90,00 per 2 persone.

Nel costo è compresa l’obbligatoria assicurazione per i passeggeri, che saranno dotati di una cartina che consentirà loro di seguire lo sviluppo del volo.

È necessario prenotare entro giovedì 4 maggio, scrivendo all’indirizzo e-mail: [email protected]

Si chiede di indicare il proprio numero di cellulare, nominativi ed età dei partecipanti al volo nella e-mail di prenotazione.

Le parole

Così Emiliana Conti, presidente Circolo Marchesi del Monferrato: “Il volo, da sempre sogno dell’uomo, permetterà di comprendere lo sviluppo del Monferrato nei secoli, fornendo un nuovo punto di osservazione e di conoscenza, vivendo un’esperienza entusiasmante. L’evento, inoltre, coinvolgerà i giovani nello studio e nella conoscenza delle proprie origini, offrendo lo spunto per uno sbocco professionale di sicuro interesse: il pilota. Per questo negli incontri precedenti ogni singolo volo, il Colonnello in quiescenza dell’Aeronautica, Luigi Piccolo, racconterà le proprie esperienze come pilota di intercettori e record-man di ore di volo su F-104”.