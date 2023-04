Durante la manifestazione milanese, la collezione di cappelli nata dalla collaborazione con l’artista Moritz Waldemeyer illuminerà le vetrine delle boutique Borsalino di galleria Vittorio Emanuele II e via della Spiga.

Borsalino si presenta alla Milano Design Week 2023 con una mini-collezione di cappelli in tiratura limitata (30 esemplari), nata dalla collaborazione con l’artista della luce Moritz Waldemeyer. L’iconica silhouette a tesa media della Casa di Alessandria, proposta in feltro nei colori ‘nero’ e ‘grigio sebino’, è stata personalizzata da Moritz Waldemeyer con una candela a led che crea scenografici giochi di luce in movimento sulla superficie del cappello.

“I led riproducono in maniera realistica e affascinante l’effetto fiamma di una vera candela” ha dichiarato Waldemeyer, “Il fascino arcaico della fiamma si unisce alla tecnologia avveniristica del led, creando sul cappello un effetto sorprendente. Lavorare con gli artigiani Borsalino è stata una grande esperienza: la manifattura di Alessandria è davvero un posto magico”.

La mini-collezione realizzata da Borsalino con Moritz Waldemeyer è in vendita esclusiva nelle boutique milanesi di galleria Vittorio Emanuele II e via della Spiga fino a domenica 23 aprile 2023.