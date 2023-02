Importante donazione del Lions Valenza Host all’Ospedale Infantile di Alessandria

Si tratta di un software in grado di velocizzare i referti degli Holter ECG.

La patologia

Le malformazioni del cuore, dovute a un anomalo sviluppo anatomico in età embrionale e fetale, sono tra le anomalie più frequenti registrate alla nascita e, per prevenire eventuali complicazioni, sono fondamentali le visite prenatali. Per particolari casi è inoltre indicato l‘elettrocardiogramma con monitoraggi costanti grazie agli Holter ECG. Due anni fa il Lions Valenza Host ne aveva già donati 2 alla Cardiologia Pediatrica, integrati in questi giorni dal software per leggere direttamente e in autonomia i referti.

La consegna

È avvenuta da parte di alcuni soci e del tesoriere del Lions valenzano, Mauro Ordazzo. A ricevere la donazione per conto della struttura di Cardiologia Pediatrica, sempre più in espansione, sono state la referente Francesca Cairello e la dr.ssa Silvia Magrassi. È un regalo molto gradito, arrivato ad inizio settimana per celebrare la Giornata mondiale delle cardiopatie congenite (14 febbraio).

Le parole

Il tesoriere Ordazzo ha spiegato la sequenza delle eventi: “Nel 2020 facemmo la donazione con un service specifico. Ora, grazie alla generosità di alcuni soci, abbiamo potuto aggiungere un importante tassello affinché l’Infantile di Alessandria continui a essere un’eccellenza del territorio”.

Dal canto suo il direttore della Pediatria, Enrico Felici, ha esternato la sua soddisfazione così: “Le patologie croniche pediatriche sono in aumento ed è quindi molto importante il potenziamento dei reparti, che può avvenire anche con la velocizzazione e il miglioramento della refertazione degli esami. Ringrazio di cuore il Lions Valenza Host per la vicinanza che dimostra da molti anni all’Infantile”.