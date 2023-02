Cuneo si prepara per la prima prova del campionato italiano di ginnastica ritmica. Ospite la Nazionale

Sabato 18 e domenica 19 febbraio, il Palazzetto dello Sport di Cuneo ospiterà la 1^ prova del Campionato Nazionale di serie A e B di ginnastica ritmica, tappa che darà il via ad una nuova entusiasmante stagione sportiva.

Sarà il 1° dei 3 appuntamenti di regular season, che proseguirà il 4-5 marzo ad Ancona e il 25-26 marzo a Desio, per concludersi con la ‘Final Six’ del 29-30 aprile in sede da definirsi.

L’organizzazione

Dopo quella impeccabile della scorsa edizione, la Federazione Ginnastica d’Italia ha deciso nuovamente di affidare la regia dell’evento all’A.S.D. Cuneoginnastica che, per l’occasione, torna ad organizzare una manifestazione prestigiosa per il movimento sportivo, ma anche per tutto il territorio, che sarà protagonista di un fine settimana ricco di grandi emozioni, dando vita ad uno spettacolo unico.

La nazionale

Nella giornata di sabato, a grande sorpresa, lo spettacolo sarà impreziosito dalla presenza della Squadra Nazionale italiana, che regalerà a tutto il pubblico uno show di esibizioni mozzafiato e grandi emozioni, come solo le nostre pluri campionesse del mondo e bronzo olimpico a Tokyo 2020 sanno fare.

Info

Biglietti in vendita online e in tutti i punti vendita Liveticket, con prezzi a partire da 14 euro per la singola giornata di gare.

www.cuneoginnastica.it

[email protected]

http://www.cuneoginnastica.it/