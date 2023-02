L’Alessandria Volley ha vinto ancora, per la 15^ volta di fila fra campionato e Coppa Piemonte. Le ragazze del presidente Andrea La Rosa, scese in campo nell’anticipo di giovedì al Palasport Camusso di Cumiana, hanno strapazzato 3-0 il Piossasco Volley, raggiungendo in testa alla classifica, a quota 44, la capolista Lilliput Settimo (1 gara in meno).

Piossasco Volley-Alessandria Volley 0-3 (19-25, 11-25, 16-25)

1° set – partenza lenta fino al 12-12, poi strappo alessandrino e chiusura tranquilla con un vantaggio di 6 punti, nonostante un tentativo di rimonta delle padrone di casa. 2° set – monologo delle ragazze di Ruscigni con un bel gioco ed un basso tasso di errori. Nessuno spazio alle velleità piossaschesi, rimaste con soli 11 punti all’attivo. 3° set – tentata rimonta delle padrone di casa, al comando fino all’8-6, poi il pallino del gioco è tornato in mano alle mandrogne che non hanno più avuto cedimenti, chiudendo la frazione sul +9. La squadra – coach Marco “Jus” Ruscigni ha messo a referto un team composto da Valentina Soriani, Martina Fracchia, Arianna Bernagozzi, Matilde Furegato, Alice Giacomin, Elisa Marku, Francesca Oberti, Arianna Ferrari, Chiara Cazzulo, Giulia Ponzano, Silvia Rinaldi e la capitana Romina Marku. Il prossimo avversario sarà il Volley Cigliano che scenderà al PalaCima sabato 25 febbraio alle ore 20.30.

Il premio

Giovedì di festa per tutto il clan alessandrino, non solo per la vittoria ma anche per il premio ricevuto dalla Fipav Nazionale: si tratta del “Marchio Qualità Argento” per il settore femminile, biennio sportivo 2022-2024. Un riconoscimento che premia l’ottimo lavoro svolto dalla Società, anche in un periodo difficile come quello della pandemia, e gratifica l’impegno e la serietà del gruppo dirigente.

