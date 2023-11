Appuntamento con i Lions sabato pomeriggio, 25 novembre , in piazzetta della Lega ad Alessandria per lo screening gratuito del diabete .

L’iniziativa è dei Club Lions Alessandria Marengo, presidente Laura Moretti e Alessandria Host, presidente Alan Vicino che, nel mese dedicato al diabete, hanno deciso di offrire questo importante service agli alessandrini e a tutti coloro che dalle 14.30 alle 18.30 transiteranno nel centro storico cittadino e vorranno sottoporsi a questo test semplice, ma fondamentale per la salute.

Lo screening del diabete verrà effettuato all’interno dell’ambulanza appositamente concessa da “Castellazzo Soccorso” e grazie alla disponibilità di medici Lions e di medici volontari che, ogni anno, affiancano i soci mettendo la propria professionalità al servizio del pubblico. A collaborare con i Club ci saranno anche i volontari dell’Associazione ‘Due fiumi’. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Alessandria.

Il diabete

Rappresenta una delle 7 cause globali che impegnano i Lions di tutto il mondo, contro questa malattia subdola che è causa di gravi complicanze dal punto di vista personale, sociale, ed economico. È, infatti, la prima causa di cecità , di amputazione non traumatica degli arti inferiori , di dialisi per insufficienza renale ed è ancora causa del raddoppio del rischio di infarto miocardico e malattie cardiovascolari.

Solo la prevenzione e la diagnosi precoce potranno ridurre la prevalenza del diabete. Di qui l’impegno dei Lions che ogni anno scendono in piazza organizzando screening gratuiti, conferenze dibattito e campagne di sensibilizzazione.

