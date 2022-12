“Impariamo a studiare”, corso gratuito sul metodo di studio efficace. Già aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni a “Impariamo a studiare”, corso gratuito sul metodo di studio efficace condotto dalla dottoressa Marina Galli, esperta nei processi formativi, organizzato dall’ASM Costruire Insieme (Comune di Alessandria) nell’ambito del progetto “Pick your way”.

Il corso

Si struttura in 5 incontri, pratici e teorici, martedì 7, 14, 21, 28 febbraio e 7 marzo 2023 dalle 15.30 alle 17.30 presso le “Sale rosse” della Biblioteca civica “F. Calvo”, p.zza Vittorio Veneto 1, Alessandria.

Il corso è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione. I posti disponibili sono 15 e le iscrizioni si accolgono in ordine d’arrivo dal 20 al 23 dicembre 2022 e dal 2 gennaio 2023 fino ad esaurimento posti.

Il servizio resterà chiuso per le festività natalizie dal 27 al 31 dicembre.

L’iniziativa

Costituisce un’importante azione di contenimento della dispersione scolastica ed è promossa dall’Informagiovani di Alessandria- ASM costruire Insieme nell’ambito del progetto “Pick Your way” finanziato nel quadro di Azione ProvincEgiovani, iniziativa promossa dall’UPI e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale.

INFO

Contattare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 l’Informagiovani Alessandria – ASM Costruire Insieme biblioteca civica “F. Calvo” p.zza Vittorio Veneto 1, Alessandria.

Numero Verde 800116667 – [email protected]

https://www.informagiovani.al.it/pickyourway/

Facebook Informagiovani Alessandria

Instagram alessandriainformagiovani

È possibile scaricare il modulo d’iscrizione al seguente link:

https://www.informagiovani.al.it/pickyourway/

e inviarlo compilato e firmato a [email protected]