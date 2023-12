Donato un dispositivo per ventilazione non invasiva ad Anestesia e Rianimazione Pediatrica

“Regala un respiro” è il titolo della raccolta fondi che l’associazione La Vita Buona OdV di San Michele ha lanciato la scorsa estate per acquistare un dispositivo per la ventilazione non invasiva da donare alla struttura di Anestesia e Rianimazione Pediatrica diretta dal dottor Giovanni Montobbio.

Anestesia e Rianimazione Pediatrica dell’Ospedale di Alessandria ha, tra le proprie eccellenze, il trattamento del lattante-bambino con insufficienza respiratoria, trattata con tecniche avanzate di supporto respiratorio (ventilazione convenzionale, ventilazione e alta frequenza, somministrazione di Ossido Nitrico) e con la ventilazione non invasiva. In questo ambito la struttura è riconosciuta come Centro di riferimento regionale , così come lo è per la ventilazione meccanica domiciliare (VMD) invasiva e non invasiva nell’età evolutiva.

Così ha spiegato il direttore Montobbio : “Grazie alla sensibilità dell’associazione La Vita Buona, si aggiunge alla nostra dotazione un dispositivo per la ventilazione non invasiva, da utilizzare su pazienti neonati e lattanti, cioè la fascia più vulnerabile della popolazione pediatrica”.