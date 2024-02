Finanziati acquisto, installazione e formazione del personale addetto.

La Regione Piemonte, assessorato alle Politiche per la Montagna, ha lanciato un avviso alle Unioni Montane, per la raccolta di manifestazioni d’interesse per l’installazione di defibrillatori nei rifugi gestiti e negli edifici pubblici del territorio montano.

Il vice presidente Fabio Carosso spiega l’iniziativa: “Il contributo per acquisto e installazione dei DAE e la formazione del personale è un segnale di attenzione della Regione nei confronti del territorio montano. Siamo convinti che sia necessario fare interventi mirati utili alla popolazione e a coloro che frequentano la montagna”.

Gli fa eco l’assessore alla Sanità Luigi Icardi: “L’Assessorato alla Sanità ed Azienda Zero hanno collaborato alla predisposizione del bando, convinti che si tratti di un’iniziativa utile ed interessante: i defibrillatori sono uno strumento che può salvare vite umane e la capillare diffusione sul territorio è un obiettivo per il quale lavoriamo con grande impegno”.

I defibrillatori potranno essere installati nei rifugi alpini e nei rifugi escursionistici gestiti, nelle sedi delle pubbliche amministrazioni ed in altri locali aperti al pubblico. L’avviso sarà pubblicato sul prossimo Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diffuso attraverso i canali informativi istituzionali. La manifestazione di interesse dovrà essere inviata all’indirizzo: [email protected]. piemonte.it