Le medaglie delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

(ANNUARIO MEDIA & SPORT) – Un design essenziale che mette al centro emozioni e lavoro di squadra, simbolo dell’unione di due città, Milano e Cortina, e anima della vittoria. Due metà unite dai valori olimpici e paralimpici. Due dimensioni che rappresentano il coronamento del percorso dell’atleta e di tutte le persone che l’hanno sostenuto per raggiungerlo. Un concetto che è potente metafora per raccontare l’unione di mondi diversi che si riconoscono, simili nello spirito dell’Olimpiade e della Paralimpiade: un mondo dove la competizione non divide, ma unisce. Spiega Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026: “Le medaglie di Milano-Cortina 2026 sono più che semplici premi: sono il battito del cuore italiano, l’essenza del design che emoziona, il riflesso di un sogno che prende forma. Racchiudono l’identità di un Paese, la sua creatività, la sua passione per lo sport e per la bellezza. Ogni medaglia è un racconto inciso nel metallo: parla della fatica, della determinazione, dei sacrifici e delle speranze per arrivare sul podio”.

Le medaglie sono realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), società interamente partecipata dal Ministero Economia e Finanze, fondata nel 1928, leader in Europa per le soluzioni della stampa di sicurezza, per l’identità digitale e per il conio delle monete.

Le medaglie hanno un rivestimento protettivo ecocompatibile, atossico e riciclabile. L’energia utilizzata proviene al 100% da fonti rinnovabili. Spiega Paolo Perrone, presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: “Queste medaglie rappresentano il saper fare e l’eccellenza del design italiano. Ognuno di questi pezzi è un’opera unica, frutto di lavoro artigianale e dall’alto contenuto tecnologico”.