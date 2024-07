Contro il mal di schiena efficace la chirurgia mini-invasiva

ROMA (ITALPRESS) – Il mal di schiena colpisce il 70-80% degli italiani. Una patologia diffusa, spesso correlata agli stili di vita, che portano alla mancanza di attività fisica e a una errata postura. L’innovazione tecnologica contro il mal di schiena ha riscontrato progressi anche più rilevanti rispetto ad altre discipline: ne derivano interventi mininvasivi sempre più precisi, ricoveri più brevi, convalescenze più veloci, ritorno alle proprie abitudini – anche sportive – in tempi prima impensabili. Una chirurgia efficace specie nel caso della stenosi del canale lombare, particolarmente diffusa negli over 65. La realtà dell’Ospedale Israelitico di Roma rappresenta un’esperienza importante in tal senso: ne parla il responsabile dell’Unità operativa di Chirurgia Vertebrale, Luca Serra.

