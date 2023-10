Ospedale di Alessandria: a novembre cambia l’orario del centro AURA, ampliato dalle 7 alle 18

Il centro Accettazione Unica Ricoveri e Ambulatoriale (AURA) dell’Ospedale di Alessandria amplia l’orario di apertura. Dal mese di novembre, infatti, gli utenti potranno accedere agli sportelli del piano terra nel blocco A del presidio Civile in orario continuato dalle 7 alle 18.

Nello specifico, da giovedì 2 novembre i nuovi orari di apertura degli sportelli AURA saranno lunedì-venerdì dalle 8 alle 18 (anziché le 16), mentre per i pre-ricoveri e ricoveri si potrà accedere già dalle ore 7.

Agli sportelli

Si possono prenotare visite ed esami di primo accesso, eseguire l’accettazione per visite ed esami e il pagamento del ticket (solo pagamenti elettronici), avere l’accoglienza e il rilascio della modulistica per pre-ricoveri, eseguire l’accettazione per ricovero e prenotare visite ed esami post-ricovero (con impegnativa).

Si può accedere agli sportelli dedicati alle persone disabili, alle prestazioni di Ostetricia/Ginecologia e al Punto Assistito Salute, il servizio dedicato al cittadino che, attraverso l’intermediazione di un operatore, può accedere ai servizi sanitari online della Regione Piemonte.

Sono disponibili i servizi per il ricovero e post-ricovero dei seguenti reparti: Cardiochirurgia, Chirurgia toracica, Chirurgia generale, Chirurgia plastica, Ortopedia, Elettrofisiologia ed Emodinamica, Neurochirurgia e Chirurgia Vascolare. A breve si uniranno quelli dei reparti di Otorinolaringoiatria e Urologia.

Info

Il Punto Assistito Salute resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.

Visite ed esami ambulatoriali di 1° accesso possono essere prenotate telefonicamente al call center del Cup Unico Regionale (800 000 500), online sul sito internet www.salutepiemonte.it/servizi/prenotazioni-visite-ed-esami?nid=14, app (CUP Piemonte).