Carrelli più verdi: boom di prodotti vegetali in Italia

ROMA (ITALPRESS) – I carrelli degli italiani diventano sempre più verdi. Nel 2024 oltre 15 milioni di famiglie hanno acquistato prodotti vegetali raggiungendo una penetrazione del 59%. Lo rivela YouGov Shopper, che conferma una tendenza in crescita e ormai consolidata. Le famiglie fanno la spesa più spesso ma con quantità ridotte, segno di nuove abitudini alimentari e di una maggiore attenzione alla salute. I consumatori si concentrano soprattutto al Nord, hanno più di 45 anni, appartengono a classi medio-alte e spesso vivono soli o in coppia. Un ruolo importante è quello di vegetariani e vegani: circa 3 milioni di italiani, motivati da scelte di stile di vita, salute ed etica ambientale. Rispetto al resto della popolazione, si dichiarano più ambientalisti, più attenti alle etichette e anche più pet-friendly. Tra i prodotti più acquistati spiccano bevande vegetali e gastronomia vegetale, seguite da alternative ai latticini e salumi vegetali. In forte crescita hamburger, finger food e condimenti. Secondo gli esperti, a guidare questa rivoluzione è la ricerca di uno stile di vita sano e responsabile. Una tendenza che, dati alla mano, non sembra destinata a fermarsi.

