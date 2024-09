MILANO (ITALPRESS) – Nuove prospettive di cura per i pazienti affetti da colite ulcerosa, malattia cronica intestinale che in Italia si stima colpisca circa 150mila persone, con oltre 4000 nuove diagnosi all’anno. Lilly ha annunciato che l’Aifa ha approvato la rimborsabilità di mirikizumab per il trattamento della colite ulcerosa attiva da moderata a grave negli adulti. Un’innovazione di cui si è parlato nel corso di una conferenza stampa a Milano.

