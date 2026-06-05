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Tg Sport – 5/6/2026

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Giu 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– MotoGp Ungheria: pre-qualifiche ad Acosta
– Roland Garros, KO Bolelli-Vavassori
– Caos Milan: scoppia il caso Maignan, i tifosi contro Ibra
– Leao attacca: “Voglio la Premier, calcio di Allegri logorante”
– Roma nei guai: servono 77 milioni, Svilar verso lo United
– Inter, ufficiale il ritorno di Stankovic
– Mazzone: “Gli Assoluti al Pincio sono stati una scommessa vinta”
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