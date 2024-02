Alessandria ospita la prima edizione del convegno dedicato alla Pediatria. Domani all’Università

Domani sarà Alessandria ad ospitare la 1^ edizione di PAN , il convegno organizzato dalle Pediatrie degli Ospedali di Pavia, Alessandria e Novara, patrocinato dalla Società Italiana Pediatria (SIP) di Piemonte e Valle d’Aosta.

L’evento

“La pediatria Specialistica al Servizio del Bambino” è il titolo dell’importante evento che si svolgerà sabato 10 febbraio, dalle 8.30, nell’Aula Magna del Polo Didattico – Scientifico dell’UPO (viale Teresa Michel 11) che vedrà coinvolte le 3 Pediatrie, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università di Pavia.

A poche settimane dalla trasformazione in Azienda Ospedaliero–Universitaria, Alessandria avrà quindi l’onore di ospitare PAN, che vedrà protagoniste proprio le tre anime che fondano le strutture: assistenza, ricerca e didattica.

Le parole

Spiega il Direttore di Pediatria AOU AL, presidente regionale della SIP, Enrico Felici: “L’idea è quella di creare un evento annuale di pediatria specialistica che ruoti nelle 3 sedi, avendo al centro le eccellenze dei presidi: Gastroenterologia pediatrica per Alessandria, Endocrinologia e diabetologia pediatrica per Novara e Pneumologia e allergologia pediatrica per Pavia . A queste aggiungeremo un tema diverso ogni anno e che per il 2024 sarà l’ Oncoematologia pediatrica . Un format che ha ricevuto un ampio successo, confermato dagli oltre 200 iscritti già registrati “.

La giornata

Si aprirà alle 8.30 con il saluto dei rappresentanti delle tre Pediatrie: Enrico Felici (Alessandria), Gian Luigi Marseglia (Pavia) e Ivana Rabbone (Novara). Nella mattinata saranno poi affrontati, con professionisti giunti da tutta Italia, i 4 temi dell’evento, mentre nel pomeriggio sarà dato spazio ai giovani specializzandi delle due Università con la discussione di abstract inviati e la selezione dei migliori 9.