Ad Alessandria il convegno sulla Malattia di Hirschsprung. Sabato e domenica negli Ospedali

Il IX Convegno nazionale sulla malattia di Hirschsprung si intitola: “E dopo l’intervento chirurgico?” . Si terrà ad Alessandria sabato 7 e domenica 8 ottobre, grazie al Centro Bosio per la Patologia Digestiva Pediatrica dell’AO AL, diretto da Alessio Pini Prato , e ad A.Mor.Hi, l’Associazione Italiana Morbo di Hirschsprung, presieduta da Duccio Cavalieri.

L’argomento

Famiglie e giovani pazienti potranno confrontarsi con i professionisti, partecipando all’open day che permetterà di eseguire una serie di visite ed esami direttamente all’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”, centro di riferimento nazionale per la malattia di Hirschsprung e le dismotilità intestinali , patologia congenita della motilità intestinale, che presenta una serie di livelli variabili che possono interessare dal sigma retto all’intero colon fino ad arrivare all’ileo terminale.

Sabato , mentre i volontari di Clown Marameo e Avoi intratterranno i bimbi, nel Salone di rappresentanza dell’Ospedalera di Alessandria si terrà il convegno che percorrerà tutte le fasi della crescita , dal lattante fino all’età adulta, soffermandosi anche su alcuni aspetti pratici della quotidianità, come l’inserimento in ambito scolastico o l’impatto psico–cognitivo dell’adolescente con malattia di Hirschsprung.

Domenica appuntamento al “Cesare Arrigo” dove dalle 9 alle 14 si svolgeranno le analisi per i partecipanti al convegno nazionale: visita chirurgica, visita cardiologica, visita gastroenterologica pediatrica, visita gastroenterologica adulti, visita ginecologico/ostetrica, valutazione/visita dietetica, visita dietologica, visita neuropsichiatrica, esame radiologico (rx addome / ecografia reno-vescicale), psicoeducazione, visita fisiatrica, visita fisioterapista e training al Peristeen.

Per le famiglie ospiti del convegno, grazie alla collaborazione del Comune di Alessandria, di Alexala e di CostruireInsieme, sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata turistica per la città e alla visita al Museo “Teatro delle Scienze” in occasione dell’evento “Apriti Museo all’Universo”.