Palatium Vetus “E’ Cultura” dal 7 al 14 ottobre: settimana di concerti, spettacoli e convegni

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria aderisce anche quest’anno all’iniziativa nazionale promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana) in collaborazione con ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) finalizzata ad aprire al pubblico le porte degli storici palazzi che ospitano istituti di credito e fondazioni e si adegua al nuovo format: il tradizionale “Invito a palazzo”, in calendario il primo week end di ottobre, lascia il passo a “È Cultura”, una proposta assolutamente innovativa sia nei contenuti sia nei tempi di realizzazione.

Per un’intera settimana, dal 7 al 14 ottobre, in tutte le più prestigiose sedi bancarie italiane e ad Alessandria presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio si alterneranno eventi culturali, spettacoli, concerti, convegni.

Le parole

Spiega il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “Le porte di Palatium Vetus sono sempre aperte alla cultura di qualità. Arte, attività e beni culturali sono settori rilevanti della nostra Fondazione. Per partecipare a “È Cultura” abbiamo concentrato una serie di eventi nell’ambito di questa settimana con un programma molto ricco e vario, in grado di interessare varie fasce della popolazione e, in particolare, i più giovani”.

Gli appuntamenti

Sabato 7 ottobre, ore 21 – spettacolo teatrale di Massimo Bagliani dal titolo “La bellezza salverà il mondo”.

spettacolo teatrale di dal titolo Lunedì 9 ottobre, ore 17 – consegna Premio giornalistico nazionale “Franco Marchiaro”, con conversazione tra Luca Ubaldeschi e Giuseppe De Bellis sul tema “La TV e i nuovi linguaggi dell’informazione”.

consegna con conversazione tra Luca Ubaldeschi e Giuseppe De Bellis sul tema Mercoledì 11 ottobre, ore 17.30 – “Classic, movie & tango music” esibizione del fisarmonicista Gianluca Campi, “un virtuoso di prim’ordine”.

esibizione del fisarmonicista “un virtuoso di prim’ordine”. Giovedì 12 (9-18) e venerdì 13 ottobre (9-13) – XXIII Biennale “Piemonte e Letteratura” dedicata a “ Le molte vite Umberto Eco” .

dedicata a . Sabato 14 ottobre, ore 16-19 – performance artistica degli artisti Sara Varvello e Emanuele Gastini sul tema dell’identità.

performance artistica degli artisti sul tema dell’identità. Tutta la settimana visitabili la mostra “Segni materiali fonemi”, dedicata a Carlo Pace, e ASEAN DESIGN 2023, rassegna di gioielli di orafi valenzani e torinesi.

Info

Programma completo sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria www.fondazionecralessandria.it e sulla pagina Facebook @Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Visite guidate: 347.8095172

E-maul: [email protected]