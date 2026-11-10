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Yoga della Risata e spiritualità felice: domani la presentazione del libro di Elisabetta Grosso

DiRaimondo Bovone

Nov 10, 2026 , , , , , , ,

Domani, mercoledì 11 novembre, l’Ospedale di Alessandria ospiterà nella Sala Moncalvo la presentazione del libro di Elisabetta Grosso “Dallo Yoga della Risata alla spiritualità felice. Il metodo «In Spirit» e la rivoluzione della risata interiore”. Alle ore 17 l’incontro, promosso nell’ambito delle attività del Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities del DAIRI, in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale e Solidal per la Ricerca, offrirà un’occasione di riflessione sul rapporto tra risata, consapevolezza, benessere psicofisico e dimensione spirituale della persona.

Nel volume, pubblicato da Sundarta, l’autrice propone un percorso che prende avvio dallo Yoga della Risata per approfondire il metodo “In Spirit”, presentando la risata come esperienza che può andare oltre la dimensione esteriore e diventare un’occasione di ascolto di sé, crescita personale e ricerca di serenità. La presentazione sarà aperta dai saluti istituzionali di Antonio Maconi, Commissario straordinario per il riconoscimento IRCCS e Direttore Scientifico facente funzioni dell’IRCCS AOU AL. Seguirà il dialogo tra l’autrice Elisabetta Grosso e l’oncologo Vittorio Fusco, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei temi affrontati nel libro.
La presentazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’IRCCS AOU AL, perconsentire la partecipazione anche a chi non potrà essere presente.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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