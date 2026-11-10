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Carcere di Alessandria: concluso la notte dell’8 novembre il trasferimento dei detenuti al 41-bis

DiRaimondo Bovone

Nov 10, 2026 , , , , , , , , ,
Il carcere alessandrino di San Michele

Si è conclusa intorno alla mezzanotte dell’8 novembre l’importante operazione di trasferimento di numerosi detenuti sottoposti al regime del 41-bis presso la Casa di Reclusione di Alessandria San Michele. Un’attività complessa, protrattasi per 2 giorni, che ha visto impegnati il personale dell’istituto, il Gruppo Operativo Mobile (GOM) e gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria degli istituti del Provveditorato regionale per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta. L’operazione, diretta dal Direttore del GOM con la collaborazione del Direttore dell’U.S.T. di Torino e il supporto del personale di Alessandria San Michele, ha coinvolto anche il Nucleo Provinciale di Torino e Ivrea e tutti i Nuclei del distretto.

LE PAROLE – Il SAPPE esprime il più convinto apprezzamento per la professionalità, la capacità organizzativa e lo spirito di sacrificio dimostrati dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria, che hanno portato a termine un’attività particolarmente delicata nel pieno rispetto delle procedure e delle disposizioni di sicurezza:Questa operazione dimostra quanto sia insostituibile il ruolo della Polizia Penitenziaria nel sistema di sicurezza nazionale – ha dichiara Donato Capece, segretario generale del SAPPE – e a tutte le donne e gli uomini coinvolti va il nostro sincero plauso per la competenza, la dedizione e il senso del dovere dimostrati. Il Corpo è ormai una componente fondamentale delle Forze di Polizia e la sua professionalità merita pieno riconoscimento. Ma non bastano gli apprezzamenti: servono interventi concreti, strumenti adeguati e valorizzazione dei sacrifici quotidiani”.
E Vicente Santilli, segretario SAPPE per il Piemonte, sottolinea: “È stata una prova di grande organizzazione La gestione di un trasferimento così delicato richiede preparazione, disciplina e un’efficace collaborazione tra chi opera. Il personale ha affrontato 2 giorni di intenso lavoro, con straordinario senso di responsabilità, dimostrando di essere all’altezza di compiti particolarmente impegnativi. A tutti gli operatori va il nostro grazie”.

Donato Capece, segretario generale SAPPE

Capece e Santilli richiamano quindi la necessità di rafforzare la sicurezza degli istituti e le tutele del personale: “Governo e Amministrazione Penitenziaria hanno mostrato maggiore ascolto rispetto al passato, ma ora occorrono risposte strutturali. Chiediamo strumenti di tutela non letali, come flash-ball e bola-wrap, e un ulteriore rafforzamento delle capacità investigative della Polizia Penitenziaria, valorizzando il lavoro del Nucleo Investigativo Centrale. La sicurezza delle carceri e della Nazione passa anche attraverso il riconoscimento delle competenze e della dignità professionale del Corpo”.

Vicente Santilli segretario SAPPE Piemonte

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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