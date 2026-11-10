Carcere di Alessandria: concluso la notte dell’8 novembre il trasferimento dei detenuti al 41-bis

Si è conclusa intorno alla mezzanotte dell’8 novembre l’importante operazione di trasferimento di numerosi detenuti sottoposti al regime del 41-bis presso la Casa di Reclusione di Alessandria San Michele. Un’attività complessa, protrattasi per 2 giorni, che ha visto impegnati il personale dell’istituto, il Gruppo Operativo Mobile (GOM) e gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria degli istituti del Provveditorato regionale per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta. L’operazione, diretta dal Direttore del GOM con la collaborazione del Direttore dell’U.S.T. di Torino e il supporto del personale di Alessandria San Michele, ha coinvolto anche il Nucleo Provinciale di Torino e Ivrea e tutti i Nuclei del distretto.

LE PAROLE – Il SAPPE esprime il più convinto apprezzamento per la professionalità, la capacità organizzativa e lo spirito di sacrificio dimostrati dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria, che hanno portato a termine un’attività particolarmente delicata nel pieno rispetto delle procedure e delle disposizioni di sicurezza: “Questa operazione dimostra quanto sia insostituibile il ruolo della Polizia Penitenziaria nel sistema di sicurezza nazionale – ha dichiara Donato Capece, segretario generale del SAPPE – e a tutte le donne e gli uomini coinvolti va il nostro sincero plauso per la competenza, la dedizione e il senso del dovere dimostrati. Il Corpo è ormai una componente fondamentale delle Forze di Polizia e la sua professionalità merita pieno riconoscimento. Ma non bastano gli apprezzamenti: servono interventi concreti, strumenti adeguati e valorizzazione dei sacrifici quotidiani”.

E Vicente Santilli, segretario SAPPE per il Piemonte, sottolinea: “È stata una prova di grande organizzazione La gestione di un trasferimento così delicato richiede preparazione, disciplina e un’efficace collaborazione tra chi opera. Il personale ha affrontato 2 giorni di intenso lavoro, con straordinario senso di responsabilità, dimostrando di essere all’altezza di compiti particolarmente impegnativi. A tutti gli operatori va il nostro grazie”.

Donato Capece, segretario generale SAPPE

Capece e Santilli richiamano quindi la necessità di rafforzare la sicurezza degli istituti e le tutele del personale: “Governo e Amministrazione Penitenziaria hanno mostrato maggiore ascolto rispetto al passato, ma ora occorrono risposte strutturali. Chiediamo strumenti di tutela non letali, come flash-ball e bola-wrap, e un ulteriore rafforzamento delle capacità investigative della Polizia Penitenziaria, valorizzando il lavoro del Nucleo Investigativo Centrale. La sicurezza delle carceri e della Nazione passa anche attraverso il riconoscimento delle competenze e della dignità professionale del Corpo”.

Vicente Santilli segretario SAPPE Piemonte