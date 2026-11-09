Decreto Bollette, Meloni: “Affronta il nodo più difficile, benefici per famiglie e imprese”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto Bollette”. Lo annuncia in una nota il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, spiegando che è stato scelto di affrontare “uno dei nodi più difficili del caro energia: il meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità a causa del costo del gas e pesa sui conti delle famiglie e delle imprese. Il decreto interviene su questo punto, con tre scelte precise. La prima: stabilisce un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità. Quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al megawattora, scatta il meccanismo previsto dal decreto per evitare che il rincaro si trasferisca integralmente sul prezzo dell’elettricità. La seconda: far arrivare alle bollette i vantaggi dell’energia prodotta a costi più bassi. L’ARERA fisserà regole ancor più stringenti contro chi trattiene deliberatamente capacità produttiva per far salire i prezzi. Inoltre, abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese. Perchè se l’Italia produce sempre più energia pulita, allora questo deve significare anche energia più conveniente per chi la usa. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l’interesse dei cittadini”.

La terza, prosegue la premier, “proteggere il risparmio destinato ai consumatori. Nel decreto fissiamo limiti rigorosi al trasferimento dei costi: chi è chiamato a finanziare il meccanismo non può ribaltarli sulle bollette, oltre quanto espressamente consentito dalla norma. La misura durerà diciotto mesi e prevede un’uscita graduale, per evitare bruschi cambiamenti alla scadenza. Questo intervento agisce sul prezzo all’ingrosso dell’energia e i suoi effetti richiederanno tempo. Ci aspettiamo benefici importanti, ma le stime ci dicono che le imprese che hanno una quota di autoproduzione e consumano più energia elettrica potranno avere i risparmi più consistenti. Benefici che potranno aumentare, sul fronte della bolletta del gas, se a questo meccanismo aggiungiamo anche il taglio previsto dal decreto di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema. Accanto alle bollette, continuiamo a lavorare sul costo dei carburanti. Finora abbiamo destinato due miliardi e mezzo di euro a contenerne i prezzi, concentrando gli interventi sul gasolio. Perchè il gasolio muove i camion, i trasporti e tante attività produttive. E il suo costo si riflette sui prezzi dei beni che acquistiamo ogni giorno. Oggi è in vigore il tetto ai prezzi alla pompa adottato dalla maggior parte delle società petrolifere. Il meccanismo delle accise mobili resta in vigore, e lo riattiveremo ogni volta che l’andamento dei prezzi lo richiederà. Il caro energia è un problema strutturale, che richiede decisioni concrete e il coraggio di intervenire sui meccanismi che lo alimentano, anche quando toccano interessi forti. E’ la strada che questo Governo ha scelto”.

– Foto Ipa Agency-

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