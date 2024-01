Ospedale-Universitario di Alessandria: Stefano Meda nuovo Direttore di Chirurgia toracica

È Stefano Meda il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia toracica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

Classe 1974, si è laureato nel 2000 in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano, dove ha conseguito a pieni voti anche la specializzazione in Chirurgia Toracica del 2005. Nel 2023 ha poi conseguito il Master Universitario di II livello all’Università degli studi di Pisa in Robotica in Chirurgia toracica.

Dopo un contratto libero–professionale con il Reparto di Chirurgia II della Divisione di Chirurgia Generale e Toracica dell’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, nel novembre del 2008 è assunto in qualità di Dirigente Medico di I livello all’interno della struttura di Chirurgia Toracica dell’allora Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Negli anni ha ricoperto diversi ruoli all’interno dell’AOU AL, tra cui quello di alta specializzazione in Chirurgia mininvasiva VATS e RATS , quello di responsabile del Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC) Interaziendale Tumori Toraco – Polmonari e quello di responsabile Thoracic Trauma Team.

Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, il dottor Meda ha eseguito oltre 2.000 interventi di chirurgia toracica, oltre 1.400 di chirurgia maggiore e 47 procedure in chirurgia robotica (RATS).