Il “Pranzo per la ricerca” raccoglie fondi per la Pediatria dell’Ospedale, domani a Bassignana

Si chiama “Pranzo per la ricerca” e serve a raccogliere fondi, tramite Solidal per Ricerca, per la Pediatria dell’Ospedale di Alessandria. La gustosa iniziativa di domenica 3 dicembre (ore 13) è organizzata dal Circolo ANSPI “La Corte Granda” di Bassignana. Obbligatorio prenotare ai numeri 340-6728232 (Erica) o 333-6254258 (Davide).

Il ricavato del pranzo sarà interamente devoluto alla struttura di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico diretta da Enrico Felici, affinché possano proseguire le molte attività di ricerca avviate negli anni.

La Struttura è in stretto contatto con importanti società scientifiche (Società Italiana di Pediatria, Società Italiana di Gastroenterologia Pediatrica, Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Società Italiana di Nefrologia Pediatrica e Società Italiana di Reumatologia Pediatrica), organizzando congressi, fornendo contributi scientifici e partecipando attivamente a studi multicentrici nazionali. Inoltre è centro di riferimento regionale per la diagnosi e cura della celiachia e centro hub per il quadrante sud orientale della Rete diabetologica pediatrica regionale.