MCL: Piercarlo Fabbio eletto presidente provinciale

Il nuovo Consiglio provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) ha riconfermato Piercarlo Fabbio presidente provinciale, avventa a voti unanimi dopo la proposta di Efrem Bovo, a sua volta eletto segretario provinciale del Movimento.

I tre vicepresidenti sono Alfonso Conte, Emilana Conti e Marco Mazzoni. L’esecutivo provinciale è composto da: Roberto Cristiano (amministratore); Graziano Canestri, Manuela Lessio, Lorenzo Repetto, Adolfo Licandro (tesseramento), Mauro Remotti, Serena Trentin (del. femminile).

Così il neo presidente Piercarlo Fabbio: “Oltre al percorso congressuale, occorre che il Movimento segni altri passi in avanti, affrontando appuntamenti che mettono il MCL al servizio della città, come il Presepe di piazza Gambarina, realizzato con il Comune di Alessandria e gli Amici del Museo. Quest’anno il tema dovrebbe essere quello dei libri, vedremo come illustrarlo”.

Durante la seduta si sono istituiti 2 nuovi circoli MCL: il San Francesco, collocato presso il patronato SIAS-MCL, di via San Francesco 26, Alessandria, di cui sarà presidente Roberto Cristiano, più orientato al sociale.

E il Santa Maria di Castello, presidente l’avv. Manuela Lessio, che adotterà iniziative culturali, collaborando strettamente col Circolo ‘I Marchesi del Monferrato’.

I 2 nuovi circoli si aggiungono a quelli tradizionali del MCL: Agire e Lisandria Vegia, che continuano la loro azione.