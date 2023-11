Il “Progetto Salute” domani ad Alessandria

Il “Progetto Salute”, curato nell’organizzazione da ADAL, l’Associazione Diabetici di Alessandria, ha ottenuto il Patrocinio della Città di Alessandria e dal 28 settembre al 26 ottobre scorsi ha già condotto una campagna “alla ricerca del metabolismo alterato”, consistita in controlli gratuiti su glicemia e non solo, condotti ogni giovedì presso l’ambulatorio di Castellazzo Soccorso, i cui risultati verranno esposti ed analizzati sabato 11 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete.

Alle ore 11 ai giardini “Gran Torino“, situati tra le vie San Giovanni Bosco e De Gasperi, verrà inaugurata una attrezzata POP UP SPORT ZONE ASC, 40 mq realizzati allo scopo incentivare la pratica sportiva fornendo luoghi in cui praticare sport all’aperto.

Alle ore 15 alla Taglieria del Pelo (via Wagner 38/D) avrà luogo la tavola rotonda “SPORT E DIABETE: insieme vincenti per uno stile di vita più sano per tutti”, condotta dal giornalista alessandrino Massimo Brusasco con la partecipazione dell’assessora Vittoria Oneto, della coordinatrice dello screening sul metabolismo alterato Maurizia Battezzati, dal medico Fabio Piacenza della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal medico sportivo Franco Fontana, dalla rappresentante di JADA, il gruppo volontario di sostegno ai ragazzi e bambini diabetici, Antonella Chimenti e da Vincenzo Costantino.