Venerdì 10 novembre alle ore 19.00 , presso il Circolo Culturale Sardo “Su nuraghe” di Alessandria (via Sardegna 2), prosegue la rassegna letteraria in giallo “Attenti a quei tre” , nata dalla collaborazione tra l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, il Circolo Sardo, la Soms del Cristo e la libreria Ubik di Corso Roma 88, con il patrocinio del Comune di Alessandria.

Un ciclo di eventi dedicati alla letteratura gialla e noir , con particolare attenzione alla dimensione del femminile emergente tra le pagine e nell’impegno letterario delle autrici e degli autori in programma.

I 3 appuntamenti, tutti a ingresso libero, saranno seguiti da un aperitivo al costo di 10 euro, per il quale è necessaria la prenotazione.

Il secondo incontro vedrà come protagonista lo scrittore Piergiorgio Pulixi con il suo ultimo romanzo “Stella di mare” (Rizzoli, 2023), in dialogo con lo scrittore Stefano Caselli e la scrittrice e critica cinematografica Barbara Rossi.

In questo noir in cui i personaggi, attraverso i loro chiaroscuri, prendono vita come in un’antica tragedia, Piergiorgio Pulixi indaga il senso più controverso della giustizia, fa breccia negli indelebili legami di sangue e interroga le colpe dei padri.