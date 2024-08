Ricerca: in palio 15.000 euro con il premio ‘Roberto Riccoboni-Solidal’

É ufficialmente aperta la 2ª edizione del Premio Roberto Riccoboni Solidal, che permetterà al miglior progetto presentato dai professionisti della SSD Laboratori di Ricerca del DAIRI di aggiudicarsi 15.000 euro. È questa la cifra prevista dall’iniziativa, ad inizio luglio nella Sala Moncalvo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

Si riconferma quindi la partnership nata nel 2023 tra Solidal per la Ricerca, che si sviluppa a partire dalla collaborazione tra la Fondazione Solidal ETS e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria per il supporto alla ricerca sanitaria, e Riccoboni Holding Srl, gruppo leader nella gestione integrata ambientale, nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali e nella bonifica da inquinanti.

Il Premio, nel ricordo di Roberto Riccoboni, intende sostenere per il secondo anno consecutivo la ricerca sanitaria all’insegna della valorizzazione del merito, con una particolare attenzione alla capacità di studio delle patologie legate a fattori ambientali, al contributo innovativo legato alle attività dei laboratori, al valore e impatto generato nella risposta ai bisogni di salute del territorio e all’incremento della produzione scientifica dei laboratori stessi.

La SSD Laboratori di Ricerca del DAIRI, la cui Responsabile è Annalisa Roveta e il Project Leader è Leonardo Marchese, opera per coordinare e consolidare le attività di ricerca svolte dai molteplici laboratori integrati tra l’AOU AL e il DiSIT dell’Università del Piemonte Orientale.

Al premio possono partecipare tutti i ricercatori dell’AOU AL, dell’ASL AL e dell’UPO afferenti a questa struttura. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 25 ottobre 2024 e il vincitore del Premio verrà comunicato il 26 novembre in occasione della “Settimana della Ricerca 2024”.

Per maggiori informazioni e approfondimenti è possibile visitare la pagina: www.ospedale.al.it/it/premio-roberto-riccoboni-solidal-2024