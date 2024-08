La convenzione tra Comune e “La Città Nostra” per le telecamere di video-sorveglianza

Mercoledì scorso, 31 luglio, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale, è stato siglato un contratto di comodato d’uso gratuito, rinnovabile fra 5 anni, per l’assegnazione al Comune di Alessandria di un sistema di videosorveglianza, compatibile e integrabile con quello utilizzato dalla Centrale operativa della Polizia Locale, fornito dall’associazione “La Città Nostra a.p.s.”, che in seguito all’accordo vedrà posizionate 2 telecamere in via San Lorenzo, una all’intersezione con via Bergamo e l’altra con via Piacenza. Una terza telecamera potrà esser collocata all’incrocio con via Modena.

La convenzione è stata sottoscritta dai rappresentanti dell’Amministrazione e dell’Associazione alla presenza del Sindaco della Città di Alessandria Giorgio Abonante, del Vice Sindaco Giovanni Barosini e dell’Assessore alle Politiche per la Sicurezza Città di Alessandria Enrico Mazzoni.