Nuovo ingresso in Chirurgia Generale: la dottoressa Del Basso si unisce all’equipe del prof. Panaro

La dottoressa Celeste Del Basso si aggiunge all’equipe della Chirurgia generale dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria, diretta dal prof. Fabrizio Panaro, arricchendo il gruppo di lavoro con un bagaglio di conoscenze e competenze significative.

Laureata a Torino, specializzata in Chirurgia Generale a Roma con una tesi sul ruolo della chirurgia mini-invasiva nel trattamento dell’epatocarcinoma steatosi-correlato, ha completato la sua formazione in Chirurgia oncologica, in vari centri di alto livello in Francia.

Ha ricoperto per 4 anni il ruolo di “Chef de Clinique” tra Parigi e Reims, acquisendo competenze sempre più avanzate in vari ambiti della Chirurgia generale. La dottoressa Del Basso ha inoltre conseguito vari diplomi universitari in Chirurgia robotica, oncologica ed epato-bilio pancreatica.

Così il prof. Panaro: “Siamo lieti del suo ingresso nel team, composto da professionisti giovani, competenti e formati anche all’estero. Il suo contributo sarà prezioso per poter proseguire la nostra attività in modo competitivo a livello nazionale nella chirurgia epato-bilio pancreatica, oncologica e robotica”.