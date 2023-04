Come si evolvono tecnologia e informatica applicate al mondo sanitario?

È una delle domande cui vuol dare risposta il Laboratorio integrato di intelligenza artificiale e informatica in medicina.

Il laboratorio

Vede protagonisti il Disit (Dipartimento scienze innovazione tecnologica) dell’Università del Piemonte Orientale, diretto da Leonardo Marchese , e il Dairi (Dipartimento Attività Integrate Ricerca Innovazione) dell’Ospedale di Alessandria, diretto da Antonio Maconi .

Partendo dalla Digital health o e-health , cioè l’applicazione dell’informatica e della comunicazione nell’ambito della salute, si punta a rendere più efficace l’erogazione dei servizi e snellire la comunicazione tra strutture sanitarie e cittadini.



Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica e informatica ha supportato la gestione di una cospicua mole di dati medici con un crescente interesse da parte del mondo sanitario. E la pandemia da Covid 19 ha dimostrato quanto l’applicazione delle tecnologie digitali a supporto del sistema sanitario sia imprescindibile.



Il chiarimento

Così la dott.ssa Francesca Ugo , coordinatore della ricerca clinica Dairi: “Gli approcci sono molteplici e vanno dalla telemedicina alla teleassistenza, dalla digitalizzazione delle informazioni cliniche condivise con gli specialisti clinici, fino alle piattaforme per l’enpowerment dei pazienti e all’utilizzo proprio dell’intelligenza artificiale, per conoscere meglio le patologie e supportare i clinici nei percorsi decisionali per l’assistenza del paziente”.

L’utilizzo dell’informatica , infatti, permetterà di sostenere e promuovere la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio delle malattie e la gestione della salute e dello stile di vita dei pazienti.

Il coordinamento

I Laboratori di Ricerca Integrati sono coordinati dalla responsabile Annalisa Rovet a , che ha spiegato come quello legato all’Intelligenza artificiale e informatica in medicina sia “un laboratorio dove competenze e conoscenze tecniche e scientifiche, dati e strumentazioni sono messe in comune con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di metodologie informatiche per la modellazione, l’analisi, la simulazione dei dati e il supporto alla decisione medica nei processi per favorire la salute del paziente”.

Info

Sul canale YouTube dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria è presente il video di approfondimento: https://youtu.be/yVN_yy7kz3I.