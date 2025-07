Italia: trapianti in crescita, ma in alcune regioni ancora resistenza

MILANO (ITALPRESS) – “La mia carriera è iniziata negli Stati Uniti, a Houston: è lì che ho imparato il trapianto renale; al tempo c’erano alcuni centri in Italia che li facevano, però sicuramente gli Stati Uniti erano più avanti sia come numeri che come qualità. Nel 1988 ho iniziato a Padova l’attività di trapianto di rene e di pancreas, c’è stata una crescita progressiva ma molto importante nei numeri: abbiamo impiegato 19 anni per arrivare a mille trapianti, altri nove per arrivare a duemila e ulteriori sei per arrivare a tremila”. Così Paolo Rigotti, responsabile chirurgo del Centro trapianti dell’ospedale San Raffaele di Milano, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

