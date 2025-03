Assegno Unico Universale 2025, le novità

L’Assegno Unico Universale (AAU) è un sostegno per le famiglie con figli a carico fino al compimento dei 21 anni, ma senza limite d’età per figli disabili. L’importo varia in base ad alcuni parametri, come condizione economica del nucleo familiare secondo l’ISEE, età e numero dei figli, situazioni di disabilità.

L’AUU è Unico perché finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi per genitorialità e natalità.

È Universale perché garantito a tutte le famiglie con figli a carico, anche con ISEE assente o superiore a 45.574,96 euro.

Da febbraio 2025 l’AUU minimo salirà a 57,45 euro al mese, mentre l’importo massimo andrà a 200,99 euro per ciascun figlio.

L’importo viene determinato dall’ISEE, tenuto conto dell’età del figlio e di numerosi elementi, quali nuclei numerosi, madri con meno di 21 anni, nuclei con 4 o più figli, figli disabili, figli con meno di 1 anno, figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con 3 o più figli e ISEE fino a 45.574,96 euro.

