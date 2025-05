Ospedale di Alessandria: innovazione nell’area cardiovascolare

Tecnologie avanzate, nuovi approcci terapeutici e ricerca clinica ad alta specializzazione: è questa la traiettoria tracciata dalla Unità di Innovazione in Area Cardiovascolare, afferente alla SSD Medicina Traslazionale del DAIRI, diretto da Antonio Maconi.

Coordinata dal dott. Gioel Gabrio Secco, responsabile di Emodinamica e ricercatore in Tenure Track (RTT) presso l’Università del Piemonte Orientale, è una ricerca dinamica e interdisciplinare all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria in ambito cardiovascolare.

L’attività della Unit si sviluppa su più fronti: dalla ricerca sull’immagine intravascolare e la valutazione funzionale delle lesioni coronariche, fino all’impiego di dispositivi innovativi per interventi coronarici e strutturali. Ampio spazio è dedicato allo studio di nuovi farmaci per condizioni complesse come scompenso cardiaco refrattario e dislipidemie, senza tralasciare l’analisi degli effetti neurologici post-operatori nei pazienti cardiochirurgici e l’impatto dell’inquinamento ambientale sul rischio cardiovascolare.

Negli ultimi anni, inoltre, si sono sviluppati nuovi filoni di ricerca su amiloidosi cardiaca, ipertensione polmonare, valvulopatie mitraliche e aortiche, tecniche di elettrofisiologia e assistenza ventricolare, fino alla denervazione renale per l’ipertensione arteriosa resistente.

Per sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale, si può dare il contributo dalla pagina: www.fondazionesolidal.it/donazioni/ .