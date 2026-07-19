Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: le novità dell’Assegno di Inclusione 2026

DiRaimondo Bovone

Lug 19, 2026 , , , , , , , ,

Nel 2026 ci sono importanti novità per chi riceve l’Assegno di Inclusione (ADI) perché l’erogazione diventa senza interruzioni, a patto di presentare la domanda di rinnovo in tempo utile, ovvero nel mese successivo all’ultima mensilità del periodo in scadenza.
Per permettere questo pagamento senza interruzioni, il Governo ha introdotto una modifica: la prima mensilità del rinnovo sarà pagata a metà. Si riceveranno subito i soldi, ma l’importo sarà pari al 50% di quello che spetta normalmente. Dal mese successivo, l’assegno tornerà a essere pagato per intero. In sintesi: Pagamento immediato: non si salta più il mese; Importo al 50%: la prima mensilità del rinnovo sarà erogata in misura ridotta, pari esattamente alla metà dell’importo spettante; Ritorno a regime: dal secondo mese di rinnovo in poi, l’assegno tornerà a essere erogato nella sua interezza.
Muovendosi in tempo, non si salterà nemmeno un mese di pagamento. Se il nucleo familiare non è variato, non sarà necessario rinnovare il PAD (Patto di Attivazione Digitale); in caso contrario, si seguirà la procedura ordinaria con SIISL e sottoscrizione del PAD.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Giovani – 19/7/2026

Lug 19, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Beni confiscati alle mafie: firmato a Roma il protocollo tra Regione e Agenzia Nazionale

Lug 19, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 19 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 18, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: le novità dell’Assegno di Inclusione 2026

Lug 19, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Tg Giovani – 19/7/2026

Lug 19, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: nella finalina l’Inghilterra batte 6-4 la Francia

Lug 19, 2026
Costume & Società Cucina Video

Ricetta: una crema con fagioli e pomodoro

Lug 19, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x