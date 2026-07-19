ACLI: le novità dell’Assegno di Inclusione 2026

Nel 2026 ci sono importanti novità per chi riceve l’Assegno di Inclusione (ADI) perché l’erogazione diventa senza interruzioni, a patto di presentare la domanda di rinnovo in tempo utile, ovvero nel mese successivo all’ultima mensilità del periodo in scadenza.

Per permettere questo pagamento senza interruzioni, il Governo ha introdotto una modifica: la prima mensilità del rinnovo sarà pagata a metà. Si riceveranno subito i soldi, ma l’importo sarà pari al 50% di quello che spetta normalmente. Dal mese successivo, l’assegno tornerà a essere pagato per intero. In sintesi: Pagamento immediato: non si salta più il mese; Importo al 50%: la prima mensilità del rinnovo sarà erogata in misura ridotta, pari esattamente alla metà dell’importo spettante; Ritorno a regime: dal secondo mese di rinnovo in poi, l’assegno tornerà a essere erogato nella sua interezza.

Muovendosi in tempo, non si salterà nemmeno un mese di pagamento. Se il nucleo familiare non è variato, non sarà necessario rinnovare il PAD (Patto di Attivazione Digitale); in caso contrario, si seguirà la procedura ordinaria con SIISL e sottoscrizione del PAD.

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