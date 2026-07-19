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Via D’Amelio, Russo “Stiamo cercando mandanti e vere cause della strage”

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Lug 19, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “È importante ricordare non per un semplice e sterile esercizio di memoria, ma perché ancora non abbiamo la verità sui mandanti della strage, sulle vere cause della strage. Le stiamo cercando in commissione antimafia con serietà, concretezza e stando attenti alle carte e magari a quelle carte che in tanti hanno dimenticato, non hanno voluto o non hanno saputo leggere. Ce lo chiedono i figli di Borsellino, ce lo chiede la nazione intera, ce lo chiede quella comunità che fu ferita quel 19 luglio da quella devastazione che distrusse il cuore di Palermo”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione parlamentare Antimafia, Raoul Russo, a margine del convegno “Parlate di mafia” a Palermo.
xd6/fsc/gtr

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