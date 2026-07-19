Varchi “Via D’Amelio patrimonio della nazione, ha fatto risvegliare coscienze”





PALERMO (ITALPRESS) – “Il 19 luglio i politici si dividono in due categorie: quelli che hanno fatto nella propria militanza tanti 19 luglio in via D’Amelio e quelli che occasionalmente arrivano per provocare. Io appartengo orgogliosamente alla prima categoria, perché per me via D’Amelio non è stata una scoperta recente, ma è stato un impegno costante sin dal primo giorno di militanza. Quindi non cedo alle provocazioni perché per noi parla l’azione quotidiana e incessante del governo Meloni”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, capogruppo in commissione Giustizia, a margine del convegno “Parlate di mafia” a Palermo di cui è stata tra i promotori. “Io credo che via D’Amelio non appartenga a nessuno. Via D’Amelio è patrimonio della nazione, è il luogo in cui e da cui le coscienze si sono risvegliate con quel boato”.

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