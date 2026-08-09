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ACLI: lavorare in Italia con la Carta Blu UE

DiRaimondo Bovone

Ago 9, 2026 , , , , , , , ,

Grazie alla Carta Blu UE, i datori di lavoro possono assumere professionisti e lavoratori altamente qualificati tra cittadini non UE residenti all’estero. Possono accedere alla Carta Blu UE i lavoratori in possesso di un titolo di istruzione post-secondaria (laurea almeno triennale, master o titoli equivalenti) o di un elevata qualificazione professionale, dimostrabile attraverso un numero adeguato di anni di esperienza.
Individuato il candidato e verificati i requisiti, il datore di lavoro deve avviare la procedura tramite il Portale del Ministero dell’Interno. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione valuta la domanda e, in caso di esito positivo, rilascia il nulla osta, necessario per ottenere il visto di ingresso e il successivo permesso di soggiorno “Carta Blu UE”.
È una procedura più rapida, non soggetta alle quote del Decreto Flussi, parità di diritti rispetto ai lavoratori italiani, agevolazioni fiscali, ricongiungimento familiare facilitato e una maggiore possibilità di spostarsi e lavorare all’interno dell’Unione Europea.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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