Dalla Regione Piemonte 330.000 euro per le caserme della Guardia di Finanza

La Regione Piemonte e il Comando Regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Guardia di Finanza hanno sottoscritto un accordo finalizzato a sostenere il miglioramento funzionale delle infrastrutture del Corpo presenti sul territorio piemontese, alla presenza dell’assessore regionale all’Autonomia, Sicurezza e Polizia Locale Enrico Bussalino e del Comandante Regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Guardia di Finanza, generale di divisione Giovanni Avitabile.

Per il 2026 la Regione Piemonte ha destinato un contributo di 330.000 euro che sarà impiegato dalla Guardia di Finanza per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e miglioramento funzionale delle infrastrutture in uso al Corpo. Gli interventi interesseranno le caserme di Torino, Alessandria, Bardonecchia, Biella, Bra, Cuneo e Novara.

LE PAROLE- Così l’assessore regionale Enrico Bussalino: “Con questo accordo confermiamo la volontà della Regione Piemonte di sostenere concretamente il lavoro delle Forze dell’ordine, investendo nel miglioramento delle strutture che, ogni giorno, ospitano donne e uomini impegnati a garantire legalità, sicurezza e tutela dell’economia del nostro territorio. La collaborazione istituzionale tra Regione e Guardia di Finanza rappresenta un modello virtuoso che contribuisce ad accrescere l’efficacia dell’azione pubblica a beneficio delle comunità piemontesi”.