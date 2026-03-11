IN EVIDENZA

Iran, Della Valle “L’Ue deve essere autonoma nelle scelte geopolitiche”

Mar 11, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo visto in questi anni l’abbandono del diritto internazionale e la sua violazione sistematica che nel tempo è stata ripetuta più e più volte”. Così l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle, in un’intervista alla ITALPRESS a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo. “Con la questione Iran scompare clamorosamente la retorica dell’aggressore e dell’aggredito. Eppure – ha aggiunto – il Parlamento europeo ha deciso di non votare una risoluzione sull’Iran, forse perché non voleva condannare per iscritto la violazione del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti e di Israele”.

