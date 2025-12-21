ACLI: invalidità all’80% e pensione anticipata

Coloro che lavorano nel settore privato e hanno un’Invalidità riconosciuta dall’Inps di almeno l’80% possono andare in Pensione Anticipata. Se donna bisogna avere 56 anni mentre se uomo 61 anni e almeno 20 anni di contributi versati. Riguarda solo i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e ai fondi di previdenza sostitutivi con contribuzione al 31 dicembre 1995. Non è applicabile a lavoratori autonomi e dipendenti pubblici.

Dopo aver presentato la domanda all’Inps, si sarà convocati per una visita medica dalle commissioni sanitarie Inps, anche se si è già stati riconosciuti invalidi civili. Il riconoscimento di invalidità civile serve solo come elemento di valutazione e non garantisce automaticamente il beneficio.

Se l’Inps riconosce che l’invalidità esisteva prima di aver raggiunto l’età richiesta, il beneficio decorre dal compimento dell’età. Se invece l’invalidità si verifica dopo, il beneficio decorre dal riconoscimento ufficiale.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04