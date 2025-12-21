Attualità Cucina IN EVIDENZA Salute

Il decalogo ‘dietetico’ per prevenire
i danni delle abbuffate natalizie

DiRaimondo Bovone

Dic 21, 2025
Un bel piatto di agnolotti

Dalla dottoressa Gabriella Caprino, specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietologia, arrivano 10 consigli alimentari per superare il periodo delle feste senza arrecare eccessivi danni alla forma fisica. 

Le motivazioni

Spiega la dietologa: “Se da un lato è vero che questo periodo è un vero e proprio attentato alla linea perché ci regala con facilità chili in più, dall’altra parte non c’è cosa peggiore di viverlo con la preoccupazione costante di ingrassare. Prepariamoci a gustare le delizie del Natale, dicendo no ai sensi di colpa dei quali nulla è più stressante e poco utile per il nostro benessere e per ritrovare armonia e spirito delle feste. Natale, ricordiamoci, non è solo la festa dei magri, ma di tutti!”.

 

Il decalogo

  • 1nei giorni precedenti le festività riduciamo le porzioni e cerchiamo di evitare i cibi più calorici e soprattutto i fuori pasto;
  • 2mangiamo tutte le portate che piacciono di più, evitiamo quelle che non ci stuzzicano particolarmente, senza esagerare con le porzioni e rinunciando, se è  possibile, ai bis;
  • 3 – dopo i pranzi di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania la sera solo verdura cotta o cruda o un frutto per distribuire l’eccesso di calorie in due pasti;
  • 4 – cuciniamo sempre solo le giuste porzioni come al ristorante;
  • 5 surgeliamo gli avanzi, evitando così di mangiare cibi calorici per più giorni;
  • 6 – se invitati ad un dopo cena per consumare panettone e dolci natalizi, a cena solo verdura o un frutto, per non arrivare affamati.
  • 7 – risparmiamo sulle calorie in più, limitiamo pane e grissini e salse aggiuntive su pandori e panettoni; no alle creme al mascarpone che oltre ad essere molto calorico rallenta la digestione;
  • 8frutta secca, fichi e datteri possono essere mangiati in sostituzione della frutta fresca, senza però eccedere nelle quantità;
  • 9il pandoro è più calorico del panettone e i dolci al cucchiaio a base di latte come creme caramel, crema catalana, bonet sono più light delle crostate. Sì a una tazzina di zabaione (solo 200 kcal per 100 grammi) con i krumiri tipici di Casale per festeggiare il nuovo anno;
  • 10aumentiamo l’attività fisica con passeggiate e balli: bruceremo le calorie in allegria.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

