Dalla dottoressa Gabriella Caprino, specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietologia, arrivano 10 consigli alimentari per superare il periodo delle feste senza arrecare eccessivi danni alla forma fisica.

Le motivazioni

Spiega la dietologa: “Se da un lato è vero che questo periodo è un vero e proprio attentato alla linea perché ci regala con facilità chili in più, dall’altra parte non c’è cosa peggiore di viverlo con la preoccupazione costante di ingrassare. Prepariamoci a gustare le delizie del Natale, dicendo no ai sensi di colpa dei quali nulla è più stressante e poco utile per il nostro benessere e per ritrovare armonia e spirito delle feste. Natale, ricordiamoci, non è solo la festa dei magri, ma di tutti!”.

Il decalogo

1 – nei giorni precedenti le festività riduciamo le porzioni e cerchiamo di evitare i cibi più calorici e soprattutto i fuori pasto ;

– le festività e cerchiamo di i cibi più calorici e soprattutto ; 2 – mangiamo tutte le portate che piacciono di più, evitiamo quelle che non ci stuzzicano particolarmente, senza esagerare con le porzioni e rinunciando , se è possibile, ai bis ;

– di più, evitiamo quelle che non ci stuzzicano particolarmente, con le porzioni , se è possibile, ; 3 – dopo i pranzi di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania la sera solo verdura cotta o cruda o un frutto per distribuire l’eccesso di calorie in due pasti;

– dopo i pranzi di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania per distribuire l’eccesso di calorie in due pasti; 4 – cuciniamo sempre solo le giuste porzioni come al ristorante;

– cuciniamo come al ristorante; 5 – surgeliamo gli avanzi , evitando così di mangiare cibi calorici per più giorni;

– , evitando così di mangiare cibi calorici per più giorni; 6 – se invitati ad un dopo cena per consumare panettone e dolci natalizi , a cena solo verdura o un frutto , per non arrivare affamati.

– se invitati ad un per consumare , , per non arrivare affamati. 7 – risparmiamo sulle calorie in più, limitiamo pane e grissini e salse aggiuntive su pandori e panettoni ; no alle creme al mascarpone che oltre ad essere molto calorico rallenta la digestione;

– risparmiamo sulle calorie in più, ; che oltre ad essere molto calorico rallenta la digestione; 8 – frutta secca, fichi e datteri possono essere mangiati in sostituzione della frutta fresca , senza però eccedere nelle quantità;

– possono essere mangiati , senza però eccedere nelle quantità; 9 – il pandoro è più calorico del panettone e i dolci al cucchiaio a base di latte come creme caramel, crema catalana, bonet sono più light delle crostate. Sì a una tazzina di zabaione (solo 200 kcal per 100 grammi) con i krumiri tipici di Casale per festeggiare il nuovo anno;

– e i dolci al cucchiaio a base di latte come creme caramel, crema catalana, bonet sono più light delle crostate. Sì a una tazzina di zabaione (solo 200 kcal per 100 grammi) con i krumiri tipici di Casale per festeggiare il nuovo anno; 10 – aumentiamo l’attività fisica con passeggiate e balli: bruceremo le calorie in allegria.