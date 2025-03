ACLI: domanda per il supplemento di pensione

Se una persona è andata in pensione, ma ha continuato a lavorare, può richiedere il supplemento e aumentare l’importo della propria pensione. Lo sapevate? Si tratta di un’opportunità che permette di valorizzare i contributi versati dopo il pensionamento, ricalcolando la pensione in base alla situazione aggiornata. Il Supplemento di Pensione è un incremento della propria pensione in pagamento che viene liquidato a coloro che hanno effettuato il versamento di contributi, anche in periodi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico. Il Supplemento di Pensione avviene solo su domanda. Per ottenere il Supplemento bisogna fare domanda in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni dalla data del pensionamento. Non è previsto un periodo minimo o massimo di lavoro dopo la pensione, ma è importante sapere che il supplemento non prevede il pagamento di importi arretrati, quindi conviene richiederlo al momento più opportuno.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04