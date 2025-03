Nostalgia e ritmo anni ’80 col Carnevale alla RSA di Spinetta Marengo

Anziani protagonisti, parrucche cotonate, giacche con spalline, ricordi e sorrisi. La Residenza Sanitaria Assistenziale Sereni Orizzonti di Spinetta Marengo si è trasformata in una vivace discoteca d’altri tempi, quando ospiti e operatori hanno dato vita a un Carnevale decisamente fuori dagli schemi.

Dimenticati coriandoli e maschere veneziane, i residenti della struttura hanno scelto di rivivere il passato impersonando le icone musicali che hanno fatto ballare l’Italia e il mondo negli anni ’80. La sala comune è stata teatro di un’esplosione di colori e melodie indimenticabili. Gli ospiti hanno interpretato i celebri cantanti dell’epoca: Fred Buscaglione, Domenico Modugno, Manu Chao.

Il clou della festa è stato il karaoke, dove anche i più timidi si sono lasciati trasportare dalle note delle canzoni più amate. Gli operatori e la coordinatrice Paola Urro, anch’essi in costume, hanno supportato gli anziani e persone disabili nelle coreografie, trasformando la festa in un vero e proprio spettacolo generazionale. La celebrazione ha avuto anche un inaspettato risvolto intergenerazionale, quando alcuni parenti più giovani, prima spettatori, si sono uniti ai canti, esibendosi sulle note di Shakira e Madonna. L’iniziativa rientra nel programma di attività ricreative della RSA “Gigi e Teresio Capra”, che utilizza musica, arte e socializzazione come strumenti di benessere per gli ospiti, dimostrando ancora una volta come il divertimento non abbia età e come i ricordi musicali siano potenti veicoli di gioia e vitalità.