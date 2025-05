ACLI: come ottenere il Bonus Bollette 2025

Il Decreto Bollette 2025 prevede un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici che abbiano un ISEE non superiore a 25.000 euro. Tale contributo verrà erogato agli aventi diritto entro il 31 luglio 2025, non modifica la disciplina in corso sui Bonus sociali. Quindi coloro che già usufruiscono dei Bonus sociali acqua/luce/gas potranno aggiungerci il nuovo contributo straordinario da 200 euro, mentre chi non rientra nei Bonus sociali potrebbe usufruire del contributo straordinario sull’energia elettrica.

Possono accedere ai Bonus sociali i nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro, o non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico.

Bonus elettrodomestici – il Decreto Bollette conferma che il bonus sarà erogato per un solo elettrodomestico e il contributo non sarà superiore al 30% del costo di acquisto, ma entro un importo non superiore a 100 euro. L’importo viene elevato a 200 euro se il nucleo familiare presenta un ISEE non superiore a 25.000 euro.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04