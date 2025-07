ACLI: una guida per gli Infortuni sul Lavoro

Un lavoratore deve sempre segnalare l’Infortunio sul Lavoro per proteggere i propri diritti e ottenere il giusto indennizzo dall’INAIL.

Primo Passo: recarsi al Pronto Soccorso o dal proprio medico. Dopo aver ricevuto le prime cure, comunicare chiaramente che si tratta di un Infortunio lavorativo e chiedere che venga redatto il primo certificato di Infortunio.

Secondo Passo: informare il datore di lavoro e consegnargli tempestivamente il primo certificato di Infortunio (con indicazione della diagnosi e dei giorni di prognosi). Il datore di lavoro deve inviare la denuncia dell’Infortunio all’INAIL per via telematica. Se si ritarda, si perde il diritto all’indennità per i giorni precedenti alla consegna del certificato al datore di lavoro.

Se un Infortunio è stato inizialmente trattato come malattia comune (a carico dell’Inps e non dell’INAIL), il termine per ottenere il riconoscimento dell’Infortunio, e quindi le prestazioni relative, è di 3 anni dalla data dell’evento.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04