Quartiere Cristo: installati 8 nuovi cestini per rifiuti al Forte Acqui, sempre più accogliente

Proseguono i vari interventi di riqualificazione del Forte Acqui, grazie all’impegno di Commercianti del Quartiere Cristo, Associazione Alessandria Sud, Comune di Alessandria e AMAG Ambiente. In settimana sono stati posizionati all’interno del Forte 5 cestini gettacarte e 3 per le deiezioni canine, alla presenza degli assessori Gianni Ivaldi (Parchi, Decoro Urbano ) e Daniele Coloris (Ambiente) e del presidente dei Commercianti del Quartiere Cristo Enzo Cirimele.

LE PAROLE – Così gli assessori: “Un ringraziamento alle associazioni del Quartiere Cristo per il quotidiano impegno nel valorizzare il Territorio. Durante il sopralluogo abbiamo incontrato molti frequentatori, alcuni con i cani, e tutti hanno espresso la loro disponibilità a collaborare per la pulizia del Forte, patrimonio di tutti i cittadini”.

Soddisfatto anche Enzo Cirimele, coinvolto con i commercianti fino al 2027 nella gestione dell’area verde: “Da quando abbiamo preso in gestione l’area, sono stati investiti parecchi soldi per messa in sicurezza, chiusura dei bastioni, taglio dell’erba, potatura di siepi e arbusti, sistemazione del cancello. A breve installeremo una nuova fontana, panchine con area pic-nic, rastrelliere per le bici, ma molto c’è ancora da fare. Nel 2026 finiremo con telecamere e illuminazione per far diventare Forte Acqui un luogo per tutte le famiglie”.